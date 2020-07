Roma-Inter, le pagelle: delude Lautaro Martinez, sorpresa Ibanez

Bastoni e Barella non riescono ad incidere, gara positiva invece per Mkhitaryan. Lukaku entra ed è decisivo.

Le pagelle di - :

LAUTARO MARTINEZ 5.5: La sua gara è negli episodi: contatto, non regolare secondo Di Bello, che genera il pareggio della Roma, goal annullato a inizio ripresa. Per il resto, non si vede molto.

MKHITARYAN 7: Escludendo il match contro il in cui è rimasto in panchina, l'armeno è la vera arma segreta di Fonseca in queste settimane: ottima prestazione e rete decisiva.

BARELLA 5.5: Soffre più del previsto il centrocampo della Roma, sopratutto un Diawara decisamente in forma nel big match contro l'Inter: ammonito, rischia il rosso nella ripresa.

BASTONI 5: Sostituito dopo i due goal della Roma, stavolta il giovane ex non ha dato vita ad una gara da ricordare: molle su entrambe le reti giallorosse.

IBANEZ 6.5: Probabilmente il meno atteso, ma tra i più attenti in campo: praticamente nessun errore da parte dell'ex giocatore dell' .

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez 6; Mancini 6.5, Ibanez 6.5 (74' Smalling 6), Kolarov 6; Bruno Peres 6, Veretout, Diawara 7 (69' Cristante 6), Spinazzola 6.5; Pellegrini 6 (83' Perotti sv), Mkhitaryan 7 (83' Carles Perez sv); Dzeko 6.5. Allenatore: Fonseca

INTER (3-4-1-2: Handanovic 6; Skriniar 6, De Vrij 6.5, Bastoni 5 (82' D'Ambrosio sv); Candreva (67' Moses 6.5), Gagliardini 5 (69' Eriksen 6), Barella 5, Young 5.5 (67' Biraghi 5.5); Brozovic 6; Sanchez 6, Lautaro Martinez 5.5 (67' Lukaku 6.5). Allenatore: Conte