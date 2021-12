Roma-Inter, le pagelle: Calhanoglu e Perisic dominano, Rui Patricio pasticcia

PAGELLE ROMA

RUI PATRICIO 4 - Propizia il vantaggio dell'Inter con un non intervento su corner di Çalhanoglu.

KUMBULLA 4 - Inesistente come tutta la Roma stasera (60' BOVE - Mandato in campo da Mourinho per una mezz'ora di svezzamento con la Serie A).

SMALLING 4.5 - L'unico - inefficace - argine contro le tante insidie dell'attacco interista.

MANCINI 4 - Divorato da Dzeko e Correa.

CRISTANTE 4.5 - Messo a fare da schermo alla difesa, mostra più falle che coperture.

VINA 4 - Totalmente in balia di Dumfries.

VERETOUT 5 - Mette in campo un po' di grinta all'intero di una serata da dimenticare. (91' VOLPATO SV)

MHKITARYAN 5.5 - È l'unico a mandare qualche lampo all'interno del black out romanista.

IBANEZ 4 - Gli si chiede di coprire il vuoto lasciato da Karsdorp. Non ci riesce.

ZANIOLO 5 - Inizia ispirato, poi si spegne come gli altri dieci in campo con la sua stessa maglia.

SHOMURODOV 5 - Un colpo di testa impreciso in avvio. E basta.

PAGELLE INTER

HANDANOVIC 6 - Spettatore non pagante.

D'AMBROSIO 6.5 - Argina bene le sporadiche e inefficaci sortite offensive romaniste.

SKRINIAR 6.5 - Ordinaria amministrazione.

BASTONI 7 - In difesa c'è poco lavoro, quindi decide di tentare l'offensiva e servire il cross per il goal di Dumfries (75' DIMARCO SV).

DUMFRIES 7.5 - Si riscatta all'Olimpico dopo la sfortunata serata con la Lazio e segna la rete che chiude la partita.

BARELLA 6.5 - Copre il centrocampo con grinta e foga. Anche troppa, infatti gli costa un giallo. (59' VIDAL 6 - Entra e amministra il tesoretto accumulato dai compagni).

BROZOVIC 6.5 - Sgambata ad alto ritmo nella fredda serata dell'Olimpico.

ÇALHANOGLU 8 - Ha il merito di sbloccare il risultato e volgere l'inerzia della partita a favore dell'Inter (84' SENSI SV).

PERISIC 7.5 - Serata positiva, senza particolari sussulti in zona goal.

CORREA 6.5 - Mette il pilota automatico e lascia spazio ai compagni di reparto. Esce al 60esimo per infortunio (59' SANCHEZ 6 - Entra per necessità).

DZEKO 7.5 - Timbra il cartellino alla prima all'Olimpico da avversario. Non esulta, ma questo non lo risparmia dai fischi dagli spalti. (75' VECINO SV)

LE PAGELLE DI ROMA-INTER

ROMA (3-1-4-2): Rui Patricio 4, Smalling 4.5, Mancini 4, Kumbulla 4 (61' Bove 5.5); Ibañez 4, Veretout 5 (91' Volpato sv), Mkhitaryan 5.5, Cristante 4.5; Viña 4; Zaniolo 5, Shomurodov 5. All. Mourinho.

INTER (3-5-2): Handanovic sv; D'Ambrosio 6.5, Skriniar 7 , Bastoni 7 (75' Dimarco sv); Dumfries 7.5, Barella 6.5 (59' Vidal 6), Brozovic, Çalhanoglu 8 (84' Sensi sv), Perisic 7.5; Dzeko 7, (75' Vecino sv) Correa 6.5 (59' Sanchez 6). All. Inzaghi