Roma, è emergenza infortuni: Mourinho senza alternative tra campionato ed Europa League

Contro il Milan sono arrivati i ko di Kumbulla e Belotti, oltre a Bove uscito malconcio. Mourinho deve trovare soluzioni nel momento chiave dell'anno.

AAA difensori cercasi. Dopo la sfida contro il Milan, per José Mourinho e la Roma l'emergenza nel reparto è assoluta.

Nel giro di nove giorni si sono fermati Chris Smalling, Diego Llorente e Marash Kumbulla. Tutti infortuni seri (muscolari i primi due, traumatico l'altro) con margini di rientro ridotti al minimo, se non azzerati.

L'unico che potrebbe rientrare entro fine stagione, a detta dello Special One, è il difensore inglese alle prese con una lesione al flessore dalla partita contro il Feyenoord. Stesso problema di Llorente, che però sembra aver riportato conseguenze più gravi.

Arrivederci all'anno prossimo invece per l'albanese, che ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore destro dopo un impatto violento con Olivier Giroud.

Alle assenze difensive, si aggiungono quelle nel resto del campo. Gini Wijnaldum è out dalla gara d'andata di Europa League dello scorso 13 aprile, ma sembra prossimo al rientro.

Nel mentre si è fermato anche Andrea Belotti: frattura alla cartilagine del costato per l'ex attaccante del Torino, che potrebbe non giocare più da qui a fine campionato.

Per non parlare di Paulo Dybala. Diamante tanto prezioso quanto fragile tra problematiche muscolari e un guaio alla caviglia dopo intervento ai limiti del rosso di Palomino a Bergamo.

Da valutare anche Edoardo Bove, entrato e poi uscito a gara in corso contro il Milan per una forte botta alla spalla.

Alla fine di questo bollettino medico da campo di battaglia, resta una Roma che deve necessariamente reinventarsi per non veder sfumare gli obiettivi stagionali.

I giallorossi sono in piena corsa Champions League insieme alle due milanesi, Juventus, Lazio e la rediviva Atalanta e non hanno una situazione di scontri diretti particolarmente favorevoli.

Inoltre, tra l'11 e il 18 maggio è in programma la doppia semifinale contro il Bayer Leverkusen. Appuntamento da non mancare per continuare a cullare il sogno di vincere l'Europa League dopo la Conference della scorsa stagione.

Mourinho dovra cambiare e tanto, già dalla sfida contro il Monza. Lo Special One tornerà ob torto collo alla difesa a quattro, sperando di aver esaurito il debito nei confronti degli infortuni e della cattiva sorte.

A centrocampo potrebbe ritrovare un posto da titolare persino Mady Camara, data l'assenza di Matic per squalifica e l'incognita legata a Bove e Wijnaldum.

Davanti verrà chiesto un sacrificio enorme ad Abraham, ma la sensazione è che persino il giovane polacco Majchrzak possa venire chiamato in causa.

Mou ha messo le mani avanti, tirando fuori la Roma per la corsa Champions. Ma certo è che se dovesse centrarla in queste condizioni, per il portoghese equivarrebbe al 27esimo trofeo in carriera.