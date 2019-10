La Roma e l'incubo dei crociati: 17 infortuni dal 2014 ad oggi

Roma sfortunata, rottura del crociato per Zappacosta: è il diciassettesimo infortunio di questo tipo negli ultimi cinque anni.

Un fulmine a ciel sereno in un pomeriggio post- all'apparenza tranquillo per la : è rottura del legamento crociato per Davide Zappacosta, destinato quindi a tornare a gennaio al che lo aveva ceduto in prestito ai giallorossi in estate.

Infortunio confermato, il diciassettesimo crociato saltato dal 2014 ad oggi: una vera e propria ecatombe iniziata con il calvario di Kevin Strootman, ai box per quasi un anno.

Questo l'elenco completo oltre all'olandese, ora al : Luca Pellegrini, Emerson Palmieri, Alessandro Florenzi (due volte), Antonio Rüdiger, Marco Tumminello, Ezequiel Ponce, Elio Capradossi, Rick Karsdorp, Mario Rui, Abdullahi Nura, Devid Bouah (due volte), Riccardo Calafiori e William Bianda.

Una lista che non si fa mancare davvero nulla: da titolari della prima squadra a promesse della Primavera, ce n'è per tutti i gusti. Alla luce di quest'ultimo problema occorso a Zappacosta, dalle parti di Trigoria staranno prendendo provvedimenti di natura scaramantica per far sì che questa tendenza si interrompa al più presto.