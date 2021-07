Roma, è il giorno di Rui Patricio: visite mediche e firma coi giallorossi

Il portiere portoghese è arrivato in città poco prima di mezzogiorno. Attesa per l'ufficialità nelle prossime ore. È il primo acquisto per Mourinho.

Finalmente il giorno è arrivato: Rui Patricio nelle prossime ore diventerà a tutti gli effetti il nuovo portiere della Roma. Il primo acquisto dell'era di José Mourinho, iniziata nelle scorse settimane. Nella tarda mattinata di martedì il portiere portoghese è sbarcato nella Capitale per sostenere le visite mediche di rito con il suo nuovo club. Dopodiché arriveranno le firme sui contratti e l'ufficialità, attesa dunque nelle prossime ore.

Il portiere portoghese arriva dal Wolverhampton, dove ha trascorso le ultime tre stagioni dopo una vita nello Sporting Lisbona. A 33 anni, la sua nuova sfida sarà in giallorosso. Agli ordini di Mourinho.