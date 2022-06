Roma, Fuzato è ai saluti: vicino il trasferimento all'UD Ibiza

Si chiude dopo quattro anni la sua avventura italiana. Con la Roma ha trovato pochissimo spazio, ora punta a rilanciarsi in Spagna.

Sembra essere giunta ad un passo dalla definitiva conclusione, l’avventura di Daniel Fuzato alla Roma.

Il portiere brasiliano, che ha iniziato la sua avventura nella capitale nell’estate del 2018 quando venne aggregato alla formazione Primavera, è infatti vicino al trasferimento in Spagna.

Ad attenderlo c’è l’UD Ibiza, club che milita che ha chiuso l’ultimo campionato di Segunda División, ovvero la seconda serie del calcio spagnolo, al quindicesimo posto.

L’operazione che porterà Fuzato all’UD Ibiza (la squadra con la quale Marco Borriello ha chiuso la sua carriera nel 2019) si chiuderà sulla base di un trasferimento a titolo definitivo.

Classe 1997, Fuzato ha giocato otto partite in tutto con la maglia della Roma, sei delle quali in Serie A. Nel 2020 si è trasferito in prestito in Portogallo al Gil Vicente, per poi far ritorno il gennaio successivo in Italia dopo non aver trovato spazio.