Foti stangato dall'UEFA: il vice di Mourinho squalificato per 3 partite

Il vice di Mourinho è stato fermato per tre giornate dall'UEFA dopo l'espulsione durante la gara col Feyenoord, salterebbe anche l'eventuale finale.

L'Europa League di Salvatore Foti, almeno per questa stagione, è già finita. Il vice di Mourinho non potrà tornare sulla panchina della Roma neppure nel caso in cui i giallorossi si qualificassero per la finale di Budapest.

Foti paga la manata rifilata a Gimenez durante la gara contro il Feyenoord nei quarti di finale. Gesto che l'UEFA ha punito con tre giornate di squalifica.

Il vice di Mourinho, che ha già saltato l'andata della semifinale contro il Bayer Leverkusen, dunque non affiancherà lo Special One neppure al ritorno e in caso di qualificazione sconterebbe l'ultimo turno di squalifica proprio in finale.

Oltre a Foti, nel mirino dell'UEFA è finito anche lo stesso Mourinho che ha ricevuto un warning per aver ritardato il calcio d'inizio sempre in occasione della gara contro il Feyenoord.

Quella che si sta per concludere, d'altronde, non è stata una stagione troppo fortunata sotto il profilo arbitrale per Mourinho ed i suoi collaboratori che spesso si sono scontrati con gli ufficiali di gara sia in campionato che in Europa.