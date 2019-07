Roma, Fonseca frena su Florenzi capitano: "Situazione da analizzare"

Il nuovo allenatore della Roma non si sbilancia sul successore di De Rossi ma ammette: "Florenzi ha molte possibilità di essere ancora capitano".

La fascia di capitano della potrebbe avere un nuovo padrone diverso da Alessandro Florenzi, che sembrava destinato a raccogliere l'eredità di De Rossi.

Paulo Fonseca infatti, durante la conferenza stampa di presentazione, non si è sbilanciato sul tema.

"Florenzi era il capitano della squadra. È una questione che analizzeremo, ma essendo uno dei capitani di questa squadra la probabilità che continuerà ad esserlo è elevatissimo".

Il terzino d'altronde secondo alcune indiscrezioni non sarebbe neppure sulla lista degli incedibili e dunque la sua conferma come capitano è tutt'altro che certa.

Nel caso in cui Fonseca decidesse di non puntare su Florenzi come capitano della sua Roma il candidato ideale potrebbe essere Lorenzo Pellegrini, altro romano e romanista che recentemente ha incassato pure l'incoronazione di Totti.

De Rossi è stato il capitano della Roma solo per due stagioni dopo l'addio di Totti, ma qualche settimana fa la società gli ha comunicato l'intenzione di non rinnovargli il contratto. La fascia adesso cerca un nuovo padrone.