Roma-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Callejon con Ribery

Le formazioni ufficiali di Roma-Fiorentina: Callejon punta vicino Ribery, Fonseca conferma Karsdorp a destra.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI ROMA-FIORENTINA

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Milenkovic, Caceres; Lirola, Bonaventura, Ambrabat, Castrovilli, Biraghi; Callejon, Ribery.

contro all'Olimpico. Due squadre in salute, si affrontano alle 18 per provare ad avvicinarsi al vertice.

Fonseca conferma Karsdorp a destra, schiera Mancini, Smalling e Ibanez in difesa e si affida a Pedro e Mkhitaryan alle spalle di Dzeko.

Viola con Callejon di punta vicino Ribery, Lirola a tutta fascia, in retroguardia c'è Martinez Quarta. Pezzella out e nemmeno in panchina.