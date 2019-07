Roma, De Rossi pronto al ritiro: Mancini lo aspetta in Nazionale

Daniele De Rossi avrebbe deciso di chiudere la sua carriera: non ci sarà un'altra squadra dopo la Roma, ma non resterà come dirigente.

Così come Totti, anche Daniele De Rossi è pronto a smettere con il calcio giocato dopo l'addio alla .

Secondo quanto riportato da 'Il Tempo', la decisione sarebbe già stata presa: non ci sarà un'altra squadra nella carriera di De Rossi.

Le offerte per lui non sono mancate - dal Boca Juniors al Flamengo, passando per la - ma per questioni familiari e di cuore nessun discorso è stato realmente approfondito.

L'unica certezza al momento è che il suo addio alla Roma è definitivo e non solo da calciatore. Declinata l'offerta di un ruolo all'interno della dirigenza, anche perché De Rossi vuole fare l'allenatore.

Per questo prende sempre più piede l'ipotesi di un approdo in Nazionale al fianco di Mancini: De Rossi potrebbe fare il vice o comunque collaborare all'interno dello staff, iniziando contemporaneamente a frequentare il corso per allenatori a Coverciano.