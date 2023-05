Dybala e Rui Patricio non convocati: la Roma a Bologna senza 6 giocatori

Sei assenze per Mourinho in vista della sfida contro Thiago Motta. Resta nella Capitale anche Rui Patricio, sostituito da Svilar.

La Roma risparmia sui biglietti del treno. Per la trasferta in casa del Bologna, José Mourinho decide di lasciare nella capitale ben 6 calciatori.

Tra questi spicca Paulo Dybala, ancora alle prese con qualche fastidio alla caviglia ed entrato nel quarto d'ora finale della gara d'andata di Europa League contro il Bayer Leverkusen.

Oltre a lui a non prendere parte al viaggio in Emilia-Romagna ci sono El Shaarawy, Karsdorp, Smalling e Diego Llorente, tutti alle prese con problemi fisici di entità e tempi di recupero variabili.

Resta a Roma anche Rui Patricio, che per la seconda volta in stagione lascerà il posto tra i pali al giovane Svilar dopo la trasferta in casa del Ludogorets..

La squadra di Mourinho è ancora in corsa per il quarto posto e ottenere una vittoria al Dall'Ara significherebbe avvicinarsi alle posizioni che contano.

Peserà però il pensiero alla gara di ritorno della semifinale di Europa League in programma giovedì 18 maggio a Leverkusen.