Roma-Bodo/Glimt, le pagelle: Zaniolo re dell'Olimpico

LE PAGELLE DI ROMA-BODO/GLIMT

ROMA

RUI PATRICIO 6 - Spettatore non pagante.

MANCINI 7 - L'avversario di giornata non lo impensierisce affatto.

SMALLING 7 - Quando è in forma, non si passa.

IBANEZ 6.5 - Gestisce senza affanni le rare incursioni dei norvegesi.

KARSDORP 6.5 - La fascia destra se la prende senza troppi complimenti, anche se manca di coraggio in qualche discesa.

MKHITARYAN 7 - Mourinho gli ha allungato la carriera arretrandolo di qualche metro rispetto al solito.

CRISTANTE 7.5 - Padroneggia a centrocampo, dispensando in egual misura quantità e qualità.

ZALEWSKI 7.5 - Il ragazzino si è fatto uomo. Perfetta la ripartenza, perfetto l'assist che garantiscono il goal del 3-0 (86 'MAITLAND-NILES SV).

ZANIOLO 8.5 - L'Olimpico reclamava il suo re. Lui si prende la corona scrollandosi di dosso qualche voce e qualche panchina di troppo (60' AFENA-GYAN 6 - Entra per infastidire la retroguardia norvegese, già ampiamente punita dai compagni di squadra).

PELLEGRINI 7 - Lo sguardo di Totti sembra fargli bene. Di fronte agli occhi dell'ex capitano fornisce un'altra gara di qualità e sostanza. (76' OLIVEIRA - C'è solo da gestire il risultato).

ABRAHAM 7 - Spazza via le nubi che si erano addensate sull'Olimpico dopo il ko in Norvegia di una settimana fa. Potrebbe fare anche il secondo goal, ma per stasera lascia la scena a Zaniolo. (85' CARLES PEREZ SV).

BODO/GLIMT

Haikin 3.5; Sampsted 4, Moe 4 (61' Boniface 5), Hoibraaten 4.5, Wembangomo 4 (88' Kvile sv); Vetlesen 4.5, Hagen 4.5, Saltnes 5; Koomson 4 (72' Mugisha 5), Espejord 4.5 (60' Sery Larsen 5), Solbakken 5 (88' Nordas sv).