Roma-Atalanta, le pagelle: Abraham e Zaniolo cinici

Prestazione da dimenticare per Pasalic, ottima gara per Zalewski e Karsdorp. Nell'Atalanta non incidono Miranchuk e Muriel.

PAGELLE ROMA-ATALANTA ROMA (3-5-2): Rui Patricio 6.5; Mancini 6.5, Smalling 6, Kumbulla 6; Karsdorp 6.5 (84' Ibanez sv), Pellegrini 6.5 (84' Oliveira sv), Cristante 6, Mkhitaryan 5.5, Zalewski 6.5 (62' Vina 6); Zaniolo 7 (74' Veretout 6), Abraham 7 (83' Afena-Gyan sv). ATALANTA (3-4-2-1): Musso 6.5; De Roon 5, Demiral 5.5, Palomino 5.5 (82' Djmsiti 6); Hateboer 5.5, Freuler 5.5, Koopmeiners 6 (60' Malinovskyi 6), Zappacosta 6 (21' Pezzella 6); Miranchuk 5.5, Pessina 5.5 (60' Boga 6); Pasalic 5 (46' Muriel 6).