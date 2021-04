Roma-Atalanta, le formazioni ufficiali: Dzeko e Malinovskyi titolari

Nella Roma ci sono Calafiori e Cristante, in mezzo Villar. Atalanta con De Roon e Ilicic, fuori Muriel e Pessina.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Maehle, Freuler, De Roon, Gosens; Malinovskyi, Ilicic; Zapata

Dopo il successo della Juventus e la sconfitta del Milan, tocca alle altre squadre coinvolte nella lotta Champions rispondere. Un giovedì speciale in chiave secondo-quarto posto, con Roma-Atalanta e Napoli-Lazio a chiudere il 32esimo turno per dare maggior pepe alla corsa europea.

Nella Roma c'è nuovamente Dzeko come titolare in avanti, supportato da Pellegrini e Mkhitaryan. Chance per Calafiori a sinistra, mentre Kardosp agirà sull'altra fascia. In mezzo ci sono Veretout e Villar, con Pau Lopez tra i pali. Retroguardia a tre: Mancini, Cristante e Ibanez.

Nell'Atalanta spazio per Zapata come prima punta, supportato da Ilicic e Malinovskyi: fuori Muriel e Pessina. In mezzo c'è De Roon con Freuler, come di consueto Gollini tra i pali. Difesa con Djimsiti, Romero e Palomino, gli esterni di centrocampo sono Gosens e Maehle.