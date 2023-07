Rogerio lascia la Serie A? Lo Spartak Mosca spinge: contatti in corso col Sassuolo

Trattativa in corso tra il club russo e gli emiliani per il laterale brasiliano classe 1998: lo Spartak spinge, il Sassuolo spera di trattenerlo.

Il Sassuolo e Rogerio sono pronti a dirsi addio. Il laterale brasiliano classe 1998 ha rifiutato il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2024, e si prepara a salutare il club emiliano.

Rogerio è finito nello mirino dello Spartak Mosca, che spinge per ottenere il sì del Sassuolo e portare in Russia l’esterno sudamericano.

Nei giorni scorsi anche Benfica ed Everton hanno chiesto informazioni sul calciatore brasiliano, ma al momento lo Spartak è più avanti.

Come riferisce Fabrizio Romano, in queste ore proseguono in contatti per il trasferimento a titolo definitivo di Rogerio. Il club russo preme per arrivare a stretto giro alla fumata bianca.

Dall’altra parte, il Sassuolo non molla e spera di trattenere il giocatore e rinnovare il contratto in scadenza tra meno di un anno.