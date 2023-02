Rog espulso in Modena-Cagliari: secondo giallo dopo aver subìto un fallo

Svista dell'arbitro Perenzoni in Modena-Cagliari: Rog subisce fallo da Pergreffi ma viene ammonito per la seconda volta.

Fioccano le polemiche in quel di Modena durante la sfida tra i padroni di casa e il Cagliari, valida per il 23esimo turno di Serie B: sardi in dieci uomini dal finale del primo tempo a causa di un doppio giallo comminato a Marko Rog.

Se sul primo sembrano esserci pochi dubbi, sul secondo c'è parecchio da discutere: in un contrasto di gioco, il centrocampista croato viene a contatto con Pergreffi e cade a terra rovinosamente, alla pari dell'avversario.

Dalle immagini sembra però che sia proprio Rog ad anticipare il diretto concorrente toccando il pallone, e dunque a subire un fallo valutato all'esatto contrario dal signor Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto, arbitro del match.

Il direttore di gara non ha esitato a sventolare la seconda ammonizione ai danni di Rog, nonostante l'incredulità del giocatore e le proteste vibranti dei suoi compagni. Un episodio sul quale il VAR non può intervenire da protocollo, trattandosi di doppio giallo e non di rosso diretto.

Perenzoni non è nuovo a sviste del genere: nel novembre 2018, in un Cuneo-Entella, non decretò l'espulsione di Simone Paolini nonostante l'estrazione di due cartellini gialli. Episodio che portò alla ripetizione dell'incontro per errore tecnico, ammesso dal diretto interessato nel dopo gara.