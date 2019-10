Rodwell verso la Roma: al Sunderland è tra i più odiati

Jack Rodwell è vicino a diventare un nuovo giocatore della Roma: i tifosi del Sunderland non lo ricordano con piacere...

Per il nuovo centrocampista della è corsa a due: a contendersi il posto Jack Rodwell e Marcel Büchel in un provino a Trigoria che sarà decisivo per decidere chi entrerà a far parte della rosa allenata da Paulo Fonseca.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Se il secondo è un volto noto in per aver militato nell' e nel , il primo è una sorta di oggetto misterioso passato dall'essere grande promessa a delusione del calcio inglese. Che a Sunderland ancora ricordano con poco piacere.

I 'Black Cats' sono reduci da una crisi che li ha portati a due retrocessioni consecutive tra il 2017 ed il 2018, dalla Premier League alla League One (la terza serie): difficoltà non solo a livello tecnico ma anche economico che hanno fatto sprofondare nei meandri del calcio britannico uno dei club storici e più tifati.

Dal celebre documentario 'Til I Die che narra delle vicende della squadra nel corso della stagione 2017/2018, l'immagine di Rodwell non ne è uscita pulitissima, anzi: i tifosi del Sunderland non gli hanno perdonato la decisione di non rescindere l'ingente contratto da 1,5 milioni di sterline a stagione, preferendo i soldi alla titolarità in campo.

Stipendio che era diventato ormai un peso per la società biancorossa, simbolo di un irrefrenabile declino in una delle pagine più nere della sua storia da cui sta cercando di venire fuori (la stagione scorsa perse la finale playoff).

I tifosi della Roma si augurano che Rodwell non deluda le attese qualora venga scelto per colmare il buco in mediana: per scrollarsi di dosso l'etichetta di giocatore 'senza scrupoli' e dimenticare una volta per tutte il passato che tuttora lo perseguita.