Calciomercato Roma, Büchel sfida Rodwell: provino per un posto

Oltre a Jack Rodwell, un altro svincolato come Marcel Büchel ha svolto le visite mediche: la Roma tessererà uno dei due centrocampisti.

I tanti infortuni che hanno colpito la potrebbero aver riaperto il mercato in entrata dei giallorossi: l'unica possibilità di tesserare giocatori è quella di mettere sotto contratto uno svincolato, considerato che la sessione invernale del calciomercato avrà inizio soltanto a gennaio.

Nelle scorse ore vi abbiamo parlato di come la 'Lupa' abbia puntato il proprio mirino Jack Rodwell, presente ieri sera allo stadio 'Olimpico' per assistere all'incontro di pareggiato contro il Moenchengladbach. Ma l'ex Sunderland non è l'unica opzione per la mediana valutata dal ds Petrachi.

In lizza, infatti, c'è anche Marcel Büchel, che a differenza di Rodwell conosce già il campionato italiano avendoci giocato con le maglie di e (nessuna presenza raccolta ad inizio carriera tra Siena e ). E pure il mancino originario del Liechtenstein ha concrete possibilità di vestire la maglia della Roma.

Nella giornata di ieri, sia Rodwell che Büchel hanno effettuato le visite mediche a Villa Stuart. Oggi, invece, si sottoporranno a un provino a Trigoria in base al quale, successivamente, la Roma deciderà chi mettere sotto contratto.

Già nelle prossime ore il club capitolino scioglierà le riserve e deciderà su chi puntare tra Rodwell e Büchel. Fonseca, costretto ad avanzare un centrale difensivo come Mancini per far fronte all'emergenza, attende novità a riguardo: per ora è corsa a due per un posto nel centrocampo giallorosso.