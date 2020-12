Rodrygo k.o: salterà l'Atalanta in Champions League

Infortunio al tendine del bicipite femorale destro per il brasiliano, uscito in lacrime nella sfida contro il Granada: fino a tre mesi di stop.

Le lacrime in mezzo al campo, l'uscita in barella, le sensazioni negative . Confermate. Rodrygo, giovane attaccante del , dovrà stare fermo per diverse settimane per recuperare dall'infortunio capitato nell'ultima gara ufficiale dei Blancos contro il Granada.

Gli esami a cui è stato sottoposto Rodrygo hanno infatti evidenziato come il 19enne brasiliano abbia riportato un infortunio muscolare al tendine del bicipite femorale destro. Il Real Madrid non ha specificato quanto il suo calciatore dovrà rimanere fermo, ma a meno di sorprese tornerà solamente fine inverno.

Tradotto, Rodrygo, a meno di sorprese, salterà gli ottavi di che vedranno il Real Madrid affrontare l'. Il classe 2001 si è mostrato sorridente su Instagram, ma comunque in stampelle: ci vorrà del tempo per rivederlo in campo e al meglio.

Senza Rodrygo, il Real Madrid punterà dunque sempre più su Hazard, oltre a Vinicius, Lucas Vazquez ed Asensio nelle due corsie attacco. Fin qui il sudamericano non è comunque certo stato un imprescindibile ma una riserva di lusso, risultando però decisivo proprio in Champions League.

La sua rete contro l' , nonchè gli assist contro nerazzurri e Monchengladbach hanno infatti spinto il Real Madrid agli ottavi, allontanando lo spettro di una clamorosa eliminazione nella fase a gironi: Rodrygo ha dimostrato di poter male, eccome, in Champions.

Atalanta e Real Madrid si sfideranno nell'andata degli ottavi il 24 febbraio, in quel di Bergamo, dunque il ritorno in previsto il 13 marzo: per questa data possibile recupero, ma considerando l'infortunio, Rodrygo potrebbe anche rimanere fuori fino ad aprile.