Rod Stewart chiama Shane Duffy al Celtic: "La cosa giusta da fare"

Grande tifoso del Celtic, Rod Stewart si è esposto su Twitter: sta provando a convincere Duffy, del Brighton, a scegliere il Celtic e non il West Ham.

Shane Duffy può andare al . Un trasferimento come un altro, si dirà. E invece no, perché a Glasgow ci sperano veramente, tanto che un tifoso d'eccezione come il cantante Rod Stewart ha dato il via a una campagna per convincere il difensore a lasciare il .

"Dai Shane: lo sai che è la cosa giusta da fare".

Questo è l'appello che l'ex leader dei Faces, 75 anni, ha rivolto a Duffy attraverso il proprio account Twitter. Una richiesta che potrebbe però rimanere inascoltata, se è vero che sul ventottenne irlandese è forte anche il pressing del .

Quanto a Rod Stewart, la sua passione sfrenata per il Celtic è piuttosto nota. Tanto che nei propri concerti il cantante si diverte a esibire una maglietta biancoverde e a lanciare palloni verso il pubblico. Una cosa così, però, non l'aveva mai fatta.