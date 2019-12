Robbie Williams: "Il Real mi fa sentire come se avessi il pene piccolo"

Il cantante Robbie Williams chiama Kroos: "Vieni al Manchester United, hai già vinto tutto". Ma poi ammette: "Il Real Madrid mi fa sentire piccolo".

Robbie Williams non è solo un cantante, ora solista dopo aver fatto parte dei Take That: è anche un appassionato di calcio. E un tifoso del . Dove spera, un giorno, di vedere uno dei centrocampisti più forti d'Europa: Toni Kroos.

Un desiderio che l'artista ha espresso nei confronti del tedesco, suo amico, in un documentario sullo stesso Kroos. Con tanto di vera e propria invocazione perché il cambio di maglia arrivi già nei prossimi mesi.

"Hai vinto tutto a Madrid, ti chiedo di venire al Manchester United! Qui abbiamo il campionato più bello del mondo, la Premier League".

Williams, però, conosce bene il fascino del . E dunque sa che qualsiasi giocatore, Kroos compreso, ci penserebbe su più di due volte. E lo stesso cantante ha usato una metafora... singolare per spiegarlo.