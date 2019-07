Robben si ritira, addio al calcio giocato: "Chiudo qui la mia carriera"

Una vita spesa nell'elìte del calcio europeo, ma dopo il doloroso addio al Arjen Robben ha deciso di dire basta anche con il calcio giocato. L'attaccante olandese ha annunciato il suo ritiro all'età di 35 anni.

Una scelta molto sofferta, come confermato dallo stesso giocatore:

"Ho deciso di mettere fine alla mia carriera di calciatore professionista. E' senza dubbio la decisione più difficile che ho dovuto prendere nella mia carriera. Una scelta in cui cuore e mente si sono scontrati duramente. L'amore per questo gioco contrasta con la consapevolezza di non essere più un ragazzo di 16 anni. Al momento sono in ottima forma e da amante di tanti altri sport vorrei mantenermi così. La mia decisione è permanente, va bene così".