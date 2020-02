RMC Sport, Giroud arrabbiato con l'Inter: "Comportamento irrispettoso"

Olivier Giroud non avrebbe preso per nulla bene il dietrofront dell'Inter. Una fonte vicino al Chelsea: "Lo hanno tenuto in standby".

Né l' , né la . La squadra di Olivier Giroud, almeno per altri sei mesi, è ancora il . Il centravanti francese era ormai certo di lasciare Londra a gennaio per arrivare in , ma poi tutto è saltato. Non senza polemiche.

Secondo 'RMC Sport', in particolare, Giroud non ha preso per nulla bene l'improvviso dietrofront dell'Inter: i nerazzurri erano ormai pronti a chiudere per l'ex , poi hanno virato su Llorente e, alla fine, non hanno portato a casa nessuno.

"Il comportamento dell'Inter verso Olivier Giroud è stato molto irrispettoso. Hanno tenuto in standby un giocatore che ha un comportamento esemplare e che aveva dato la sua priorità all'Inter".

Così si è espressa una fonte vicina al Chelsea a 'RMC Sport', che ha riportato le sue parole sul proprio sito. Insomma, il flirt di gennaio si è chiuso nel peggiore dei modi. E ora appare destinato a non ricominciare mai più.

Chi può ancora sognare Giroud per la prossima stagione è invece la Lazio, che, secondo il 'Corriere dello Sport', tornerà alla carica per il francese in estate. Specialmente se la formazione di Simone Inzaghi, come la classifica induce a credere, si qualificherà per la prossima edizione della .