La Lazio non molla Giroud: a giugno può arrivare a parametro zero

La Lazio aveva trovato l'accordo con Giroud ma Lampard ha bloccato la cessione del francese. Tare lavora per giugno, però c'è anche l'Inter.

Olivier Giroud in : appuntamento solo rimandato? Venerdì mattina Tare si è imbarcato per Londra convinto di portare il francese alla da subito ma non aveva fatto i conti con Lampard.

A bloccare improvvisamente un affare che sembrava già fatto, secondo quanto riporta 'Il Corriere dello Sport', è stato proprio il tecnico del che prima di lasciare libero Giroud voleva trovare un degno sostituto.

Il no del per Mertens invece ha scatenato un effetto domino che si è riversato sulla Lazio e anche sull', a sua volta molto interessata all'acquisto di Giroud ormai da settimane.

Nonostante il no incassato adesso però Tare non molla l'idea di portare Giroud alla Lazio e anzi sarebbe già al lavoro per convincerlo a firmare con i biancocelesti in vista della prossima stagione.

Il contratto del francese con il Chelsea d'altronde scadrà tra soli sei mesi e dunque da oggi Giroud è libero di trovare un'altra squadra. Ammesso che non l'abbia già trovata.

L'accordo con la società biancoceleste era stato raggiunto sulla base di un triennale da 2,5-3 milioni di euro netti a stagione. La Lazio però dovrà ancora una volta guardarsi dalla concorrenza dell'Inter.

Importante se non decisiva per convincere Giroud a scegliere la Lazio sarà ovviamente l'eventuale qualificazione alla prossima . Un obiettivo decisamente alla portata e che potrebbe regalare a Inzaghi un campione del mondo.