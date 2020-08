Rivoluzione Barcellona, Bartomeu: "Gli incedibili sono solo 7"

Il presidente del Barcellona annuncia una rivoluzione tecnica: "Ci sono leggende che partiranno con gli onori". Busquets, Piqué e Suarez epurati.

La debacle contro il ha lasciato il segno in casa : fine di un'era, con tanti grandi giocatori che faranno le valigie per dare spazio alle nuove leve sotto la guida di Ronald Koeman, sostituto di Quique Setien in panchina.

L'estate 2020 sarà ricordata come quella della 'rivoluzione blaugrana': almeno stando alle parole del presidente Josep Maria Bartomeu che, intervistato dalla ufficiale del club, ha annunciato i nomi di coloro da cui ripartirà il progetto.

"Sarebbe un cliché dire solo Messi, oltre a lui ci sono altri incedibili: Ter Stegen, Lenglet, De Jong, Semedo, Dembélé e Griezmann. Sono giocatori su cui contiamo molto e che passeranno tanti anni qui con noi".

Della lista di Bartomeu non fanno parte colonne del calibro di Busquets, Suarez e Piqué, oltre a Sergi Roberto, Jordi Alba, Vidal, Rakitic e Umtiti. Il loro non sarà un addio nel silenzio.