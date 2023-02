Il ritorno di Ibrahimovic dopo 9 mesi: in campo al 74' di Milan-Atalanta

280 giorni dopo, riecco Zlatan Ibrahimovic al 74' di Milan-Atalanta: l'ultima presenza risaliva al match Scudetto del 22 maggio 2022.

Un momento atteso dal 22 maggio 2022, da un giorno per nulla banale dal punto di vista del Milan: la vittoria sul Sassuolo al 'Mapei Stadium' consegnò lo Scudetto numero 19 al 'Diavolo', ennesimo trofeo vinto in carriera da Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese disputò gli ultimi diciotto minuti (più recupero) di quella partita, l'ultima prima dell'intervento chirurgico, soluzione scelta per risolvere una volta per tutte l'annoso problema al ginocchio che tanti tormenti gli procurava.

A dispetto dei pronostici, Ibrahimovic non si è dato per sconfitto in una battaglia contro se stesso e gli acciacchi sempre più frequenti con l'avanzare dell'età: lunga riabilitazione e di nuovo confidenza con lo strumento più amato, il pallone, anticamera del ritorno vero e proprio in gare ufficiali dopo 280 giorni.

Il grande momento si è concretizzato al minuto 74 di Milan-Atalanta: sul risultato di 1-0 in favore dei meneghini, Pioli ha sostituito Giroud proprio con Ibrahimovic, accolto dal suo pubblico con applausi scroscianti. Ciò ha reso l'attaccante classe 1981 il più anziano a disputare una partita in Serie A col Milan nell'era dei tre punti, nonché il calciatore di movimento più vecchio in assoluto.

Per l'ex Barcellona venti minuti in cui è arrivato anche il raddoppio ad opera di Messias, utili per mettere benzina nelle gambe in vista dei prossimi impegni che vedranno protagonista il Milan in Italia e in Europa, dove però Ibrahimovic non potrà essere impiegato.

Lo svedese è stato escluso dall'ultima lista presentata all'UEFA per la fase ad eliminazione diretta della Champions League: la sua sola presenza nello spogliatoio, da leader carismatico qual è, si sta comunque rivelando un toccasana dopo un inizio di 2023 da dimenticare.