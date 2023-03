Il ritorno di Foster: firma col Wrexham dopo aver annunciato il ritiro

Dietrofront del portiere inglese, ritiratosi a settembre 2022 dopo l'esperienza al Watford: c'è la firma col Wrexham in quinta serie.

Sembrava che l'avventura al Watford avesse posto fine ad una lunga carriera lo scorso 15 settembre, giorno dell'annuncio del ritiro: in realtà, Ben Foster non ha saputo resistere al richiamo dei guantoni, fedeli compagni di viaggio in tutti questi anni.

L'ex portiere del Manchester United ha infatti deciso di tornare tra i pali, seppur in quinta divisione inglese: è ufficiale l'approdo al Wrexham, club attualmente al primo posto in National League dove vanta tre punti di vantaggio sul Notts County.

Per Foster - che ha firmato un contratto fino al termine della stagione - si tratta di un ritorno: la sua strada si era già incrociata con quella del Wrexham nella seconda parte della stagione 2004/05, quando arrivò con la formula del prestito dallo Stoke City.

Foster metterà al servizio della squadra tutta l'esperienza accumulata finora, per provare a conservare la leadership e, di conseguenza, festeggiare la promozione in League Two, obiettivo designato del proprietario Ryan Reynolds, noto attore hollywoodiano.

In carriera, oltre ad aver vinto nove trofei come la Champions League 2007/08 col Manchester United, il classe 1983 ha raccolto anche otto gettoni con la nazionale inglese, di cui uno al Mondiale brasiliano del 2014 nello 0-0 del girone contro la Costa Rica.