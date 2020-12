Il ritorno di Casillas: è il vice a.d. della Fondazione Real Madrid

Iker Casillas torna al Real Madrid: è il nuovo vice amministratore delegato della Fondazione che si occupa dei progetti del club in tutto il mondo.

Le leggende di un club non si dimenticano, soprattutto se il loro apporto ha contribuito a vincere qualcosa come 19 titoli in 25 anni: il rapporto tra Iker Casillas e il è sempre stato indissolubile, rafforzato dalla recente novità che farà piacere ai tifosi dei 'Blancos'.

L'ex portiere - ritiratosi dopo un'esperienza al e un infarto - è stato nominato nuovo vice amministratore delegato della Fondazione Real Madrid, organizzazione che si occupa di portare avanti i progetti del club nelle varie parti del mondo.

Comunicado Oficial: Iker Casillas#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 22, 2020

Un ruolo dirigenziale nella società del suo cuore e la possibilità di lavorare a stretto contatto con i bambini ad esempio, nelle tante scuole calcio presenti sotto l'egida del Real Madrid.

Per Casillas un ritorno atteso da tempo, nella squadra con cui esordì da giovanissimo nel 1999, a soli 18 anni, vincendo la al primo colpo. Una delle tante imprese di una carriera impreziosita anche dai trionfi ottenuti con la nazionale spagnola.