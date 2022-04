Dal ritorno in campo dopo un anno al goal: Ihattaren brilla nello Jong Ajax

Le sue qualità sono indubbiamente superiori alla media dei giocatori di Eerste Divisie, la seconda serie olandese: eppure, se Mohamed Ihattaren si trova a giocare nello Jong Ajax, come sapete, c'è un motivo.

Negli scorsi giorni è avvenuto il suo ritorno in campo dopo quasi un anno: anche perché, com'è noto, una volta trasferitosi in Italia "Mo" aveva praticamente smesso di giocare. La Juventus, proprietaria del cartellino, lo aveva girato in estate in prestito alla Sampdoria. Il resto è storia.

Contro il NAC Breda, John Heitinga aveva deciso di mandarlo in campo al 68', al posto di Martha. Emozioni, ancor prima che concretezza: anche perché la gara, alla fine, termina 0-0.

L'articolo prosegue qui sotto

Tre giorni dopo lo Jong Ajax è ancora in campo, ma questa volta contro la TOP Oss e Ihattaren è ancora lì, ma questa volta da titolare sulla trequarti.

Mo Ihattaren! ⚽️ — AFC Ajax (@AFCAjax) April 4, 2022

Al 39' serve l'assist per la doppietta di Taylor, al 57', poi trova la gioia del goal: un mancino bellissimo che non lascia scampoad Alblas.

Una rete che porta il parziale sul 4-0, ma poco importa: per "Mo" conta il resto. Conta essere tornato in campo e aver messo in serie un'altra esperienza: passo dopo passo, verso la rinascita.