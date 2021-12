18^ GIORNATA SERIE B

ASCOLI-CREMONESE 1-4 [31’ Valeri (C), 39’ Buonaiuto (C), 44’ Erano (A), 70’ Di Carmine (C), 90’ Vido (C)

COMO-REGGINA 1-1 [16’ Rivas (R), 55’ Cerri (C)]

COSENZA-PISA 0-2 [9’ Toure, 52’ Cohen]

CROTONE-PORDENONE 4-1 [9’ Maric (C), 19’ Borello (C), 26’ Butic (P), 69’ Maric (C), 76’ Kargbo (C)]

FROSINONE-SPAL [Ore 16.15]

ALESSANDRIA-PARMA [Domenica, ore 14.00]

BRESCIA-CITTADELLA [Domenica, ore 14.00]

PERUGIA-TERNANA [Domenica, ore 16.15]

BENEVENTO-MONZA [Rinviata]

LECCE-VICENZA [Lunedì, ore 20.30]

CLASSIFICA SERIE B