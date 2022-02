I risultati in Serie B - Cremonese in vetta, sale il Monza

SERIE B, RISULTATI 23ª GIORNATA

COSENZA-PERUGIA 1-2 [33’ Matos (P), 55’ D’Urso (P), 70’ Camporese (C)]

CREMONESE-PARMA 3-1 [20’ Baez (C), 56’ Gondo (C), 59’ Zannimacchia (C), 62’ Simy (P)]

PISA-VICENZA 2-2 [17’ Cavion (V), 22’ Diaw (V), 43’ Cohen (P), 60’ Caracciolo (P)]

PORDENONE-CITTADELLA 0-1 [3’ Beretta]

SPAL-REGGINA 1-3 [19’ Mancosu (S), 34’ Tumminello (R), 60’ Bianchi (R), 79’ Galabinov (R)]

TERNANA-MONZA 0-1 [38’ rig. Valoti]

ALESSANDRIA-LECCE Mercoledì 16 febbraio ore 18:30

BENEVENTO-ASCOLI Mercoledì 16 febbraio ore 18:30

CROTONE-BRESCIA Mercoledì 16 febbraio ore 18:30

FROSINONE-COMO Mercoledì 16 febbraio ore 18:30

CLASSIFICA SERIE B