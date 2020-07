I risultati in Serie B - Cittadella k.o, il Pisa vola

Benevento in Serie A, ora è lotta per il secondo posto che porta alla promozione diretta nella massima serie.

Chiusa la questione , promosso in con diversi turni di anticipo, la Serie B continua per conoscere la seconda squadra che potrà giocare nella massima serie senza dover passare dai playoff. Una lotta con continue sorprese, come quella arrivata dalla prima gara del 32esimo turno.

Il , in piena bagarre per andare in A senza passare dai playoff, è stato infatti sconfitto da un Pisa che continua a stupire grazie alla terza vittoria consecutiva che porta di fatto il club toscano in piena zona promozione, decisa a lottare fino all'ultimo per un ritorno nella massima serie.

Contro il Cittadella gara attenta e cinica per i ragazzi di D'Angelo, che a sorpresa sono riusciti a battere la formazione ospite favorita alla vigilia con un goal per tempo: prima Marconi, duqnue Marin.

Altre squadre

SERIE B, 32ª GIORNATA

PISA-CITTADELLA 2-0 [36' rig. Marconi, 84' Marin]

COSENZA-ASCOLI [venerdì ore 21]

CREMONESE-PESCARA [venerdì ore 21]

CROTONE-BENEVENTO [venerdì ore 21]

ENTELLA-CHIEVO [venerdì ore 21]

FROSINONE-SPEZIA [venerdì ore 21]

PERUGIA-PORDENONE [venerdì ore 21]

SALERNITANA-JUVE STABIA [venerdì ore 21]

TRAPANI-LIVORNO [venerdì ore 21]

VENEZIA-EMPOLI [venerdì ore 21]