I risultati in Serie B - Il Venezia ribalta la Reggina: 2-1 al Granillo

Grande attesa per il match tra Salernitana e Lecce: 12esimo turno aperto dal successo del Venezia sulla Reggina.

Si è aperto lunedì il 12esimo turno di Serie B, con Reggina e di fronte. Successo veneto al Granillo, con i padroni di casa che hanno assaporato il successo prima dell'1-1 segnato da Aramu ad un quarto d'ora dalla fine, essenziale per rimanere aggrappato al treno promozione. Poi, il sorpasso: Di Mariano in velocità per Bocalon, controllo e Plizzari non può nulla.

Il big match sarà quello tra la capolista e il , mentre l' se la vedrà contro la . Monza deciso a volare, con la Virtus Entella, pericolante, in terra lombarda.

SERIE B, 12ª GIORNATA

REGGINA-VENEZIA 1-0 [11' Lafferty (R), 77' Aramu (V)]

Altre squadre

REGGIANA-FROSINONE [martedì ore 18:30]

ASCOLI-COSENZA [martedì ore 21]

CITTADELLA-VICENZA [martedì ore 21]

EMPOLI-CREMONESE [martedì ore 21]

MONZA-VIRTUS ENTELLA [martedì ore 21]

PISA-PESCARA [martedì ore 21]

PORDENONE-BRESCIA [martedì ore 21]

SALERNITANA-LECCE [martedì ore 21]

-BRESCIA [martedì ore 21]

CLASSIFICA SERIE B