I risultati in Ligue 1 - PSG ko, Lille e Lione in vetta

Il Lione espugna Parigi e agguanta in vetta il Lille (infortunio per Neymar), Marsiglia batte Monaco, colpo del Montpellier a Lens.

Nel primo anticipo del venerdì sera finisce senza reti tra e Angers, sabato pomeriggio il vince contro il e sale al secondo posto. Nell'altro match di giornata il ha superato di misura il Lens in una gara da cardiopalma.

Nella prima gara della domenica successo del sul campo del : decisivo Niang. Tris del Lorient che respira provando ad abbandonare la zona calda della classifica, mentre il Brest ha avuto la meglio sul . Pari spettacolo tra e Metz, 1-1 nel match tra e Dijon.

Dopo il secondo posto in , il si riscatta in battendo il di misura e risponendo così al successo del Marsiglia. La squadra di Galtier è capolista del campionato insieme al , capace di espugnare Parigi: sconfitto e in ansia per l'infortunio alla caviglia di Neymar.

Altre squadre

LIGUE 1, 14ª GIORNATA

SAINT ETIENNE-ANGERS 0-0

MARSIGLIA-MONACO 2-1 [5' Thauvin, 13' Benedetto (Ma), 77' rig. Ben Yedder (Mo)]

LENS-MONTPELLIER 2-3 [16' Mavididi (M), 26' Mendes (M), 36' aut. Omlin (L), 50' rig. Kakuta (L), 69' Laborde (M)]

NIZZA-RENNES 0-1 [28' Niang]

BREST-REIMS 2-1 [30' Honorat (R), 65' Zeneli (R), 77' Mounie (B)]

LORIENT-NIMES 3-0 [2' Boisgard, 29' Hamel, 90' Wissa]

NANTES-DIJON 1-1 [24' rig. Simon (N), 54' Konate (D)]

STRASBURGO-METZ 2-2 [35' rig. Bronn (M), 66' Simakan (S), 70' Nguette (M), 78' Thomasson (S)]

LILLA-BOURDEAUX 2-1 [17' Bamba (L), 29' Basic (B), 45' Fonte (L)]

PSG-LIONE 0-1 [35' Kadewere]