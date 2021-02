I risultati in Serie B - Pari tra Frosinone e Pescara

Nella prima gara del 24esimo turno, pari tra Frosinone e Pescara. Attesa per le gare di Monza ed Empoli.

E' iniziata con un pari senza emozioni la 24esima giornata di Serie B. Reti bianche nel match tra Frosinone e Pescara, con gli ospiti che hanno ottenuto un buon punto in ottica salvezza, mentre il Frosinone non è riuscito a portare a casa la vittoria così da rilanciarsi in zona playoff.

La capolista Empoli giocherà sabato alle 18 contro il Pisa, mentre il Monza farà visita al Chievo in quel di Verona. Nelle gare del 24esimo turno anche Ascoli-Salernitana a e Cittadella-Reggiana: chiuderà il match domenicale delle 21 tra Lecce e Cosenza.

SERIE B, 24ª GIORNATA

FROSINONE-PESCARA 0-0

ASCOLI-SALERNITANA [sabato, ore 14.00]

BRESCIA-CREMONESE [sabato, ore 14.00]

CITTADELLA-REGGIANA [sabato, ore 14.00]

VICENZA-SPAL [sabato, ore 14.00]

VENEZIA-ENTELLA [sabato, ore 14.00]

CHIEVO-MONZA [sabato, ore 16.00]

PISA-EMPOLI [sabato, ore 18.00]

REGGINA-PORDENONE [domenica, ore 15.00]

LECCE-COSENZA [domenica, ore 21.00]