I risultati in Bundesliga - L'Hertha vince il derby con l'Union

La giornata di Bundesliga si apre con la vittoria dell'Hertha nel derby di Berlino. Bayern contro il Lipsia, Dortmund di scena a Francoforte.

La giornata di si apre con il derby di Berlino: l'Hertha batte l'Union per 3-1 grazie a una doppietta di Piatek, dopo i goal di Awoniyi e di Pekarik. Espulso Andrich nel primo tempo.

e Gladbach impiegate in trasferta nel pomeriggio di sabato, prima del big match tra e . Leverkusen in campo domenica, contro lo , che non vince da 25 partite.

BUNDESLIGA, 10ª GIORNATA

HERTHA BERLINO-UNION BERLINO 3-1 [20' Awoniyi (U), 51' Pekarik (H), 74' e 77' Piatek (H)]

Altre squadre

BIELEFELD-MAINZ [Sabato, ore 15.30]

COLONIA-WOLFSBURG [Sabato, ore 15.30]

EINTRACHT FRANCOFORTE-BORUSSIA DORTMUND [Sabato, ore 15.30]

FRIBURGO-BORUSSIA MONCHENGLADBACH [Sabato, ore 15.30]

BAYERN MONACO-LIPSIA [Sabato, ore 18.30]

WERDER BREMA-STOCCARDA [Domenica, ore 15.30]

SCHALKE-BAYER LEVERKUSEN [Domenica, ore 18.00]

HOFFENHEIM-AUGSBURG [Lunedì, ore 20.30]