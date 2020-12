I risultati in Bundesliga - L'Union fa il colpo: 2-1 al Dortmund

Nell'anticipo del venerdì sera, l'Union batte il Dortmund: non basta la prima gemma (da record) di Moukoko. Attesa per il big match Leverkusen-Bayern.

La giornata si apre con la sfida tra l'Union Berlino e il , nella quale le emozioni non mancano: i gialloneri si godono il primo goal di Moukoko, marcatore più giovane della , ma perdono la partita per 2-1, per effetto delle reti di Awoniyi e Friedrich.

Sabato pomeriggio tocca al , impegnato in casa contro il Colonia. Grande attesa per - Monacoo, posticipo del sabato e scontro al vertice.

BUNDESLIGA, 13ª GIORNATA

UNION BERLINO-BORUSSIA DORTMUND 2-1 [57' Awoniyi (U), 60' Moukoko (B), 78' Friedrich (U)]

Altre squadre

AUGSBURG-EINTRACHT FRANCOFORTE sabato ore 15:30

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-HOFFENHEIM sabato ore 15:30

MAGONZA-WERDER BREMA sabato ore 15:30

LIPSIA-COLONIA sabato ore 15:30

SCHALKE 04-ARMINIA BIELEFELD sabato ore 15:30

BAYER LEVERKUSEN-BAYERN sabato ore 18:30

FRIBURGO-HERTHA BERLINO domenica ore 15:30

WOLFSBURG-STOCCARDA domenica ore 18:00