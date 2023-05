Rissa nel Superclásico River-Boca dopo l'1-0 di Borja: 7 espulsi

Parapiglia generalizzato dopo la rete di Borja al 93' e un'esultanza provocatoria di Palavecino: gioco fermo per più di 10', una pioggia di rossi.

Il solito calcio argentino (e sudamericano). Il solito Superclásico. Il solito River Plate-Boca Juniors. E le solite espulsioni: sette, addirittura, perché il finale della supersfida del Monumental, andata in scena domenica sera e valida per la quindicesima giornata della Primera División, è stato non teso: di più.

Il risultato, intanto: 1-0 River il finale. A segno a recupero inoltrato Miguel Borja, l'attaccante che qualche anno fa per un breve periodo passò pure da Livorno, su calcio di rigore concesso per un fallo di Sandez su Solari. Ma il punteggio è rapidamente passato in secondo piano, se non in terzo, dopo tutto quel che è accaduto in seguito.

È proprio dalla rete di Borja che si è scatenato il baraonda. Non la prima e nemmeno l'ultima, all'ordine del giorno in partite così. Però qui si è andati oltre. E tutto è nato da un'esultanza provocatoria di Matias Palavecino, del River, nei confronti degli avversari..

Apriti cielo: gli ospiti si sono sentiti presi in giro, l'ex veneziano Sergio Romero ha reagito e ne è scaturita una maxi rissa che l'arbitro Dario Herrera non è riuscito a sedare. Titolari, riserve, membri dei rispettivi staff tecnici: tutti uno contro l'altro. Un parapiglia generalizzato durato un bel po', prima che la situazione tornasse finalmente alla calma e alla normalità anche grazie all'intervento delle forze dell'ordine.

O quasi, perché poi è arrivato il momento delle sanzioni. La partita è rimasta paralizzata per più di una decina di minuti. Il VAR è entrato in azione per scandagliare nei minimi dettagli i maggiori colpevoli della rissa e, alla fine, Herrera ha estratto 7 cartellini rossi: espulsi Palavecino, Centurion e Gomez del River (gli ultimi due dalla panchina) e Valentini, Merentiel e Equi Fernandez del Boca, oltre al tecnico boquense Almiron.

"Palavecino è uno stronzo - ha rincarato la dose Marcos Rojo, l'ex Manchester United, oggi al Boca ma nemmeno in panchina per infortunio - È stato lui a iniziare".

Arrabbiatissimo anche Romero, che al termine dell'incontro ha contestato l'assegnazione del rigore decisivo e parlato proprio della rissa:

"Loro con l'allenatore precedente (Gallardo, ndr) hanno vinto tutto ed erano rispettati anche per la condotta dentro e fuori dal campo. Oggi ci hanno mancato di rispetto. Invece di festeggiare con i suoi compagni, Palavecino è andato a esultare in faccia ai miei compagni".

Lasciando per un attimo da parte gli incresciosi episodi del finale, la vittoria del River Plate vale oro in classifica: i Millonarios di Martin Demichelis, primi, hanno scavato un solco di 19 punti sugli Xeneizes, ormai fuori dalla lotta per il titolo di Primera Division dopo 15 giornate.