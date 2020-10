Il riscatto di Larrivey: capocannoniere in Cile a 36 anni

Joaquin Larrivey, ex attaccante del Cagliari, sta vivendo una seconda giovinezza: a 36 anni è primo nella classifica marcatori del campionato cileno.

I più attenti sicuramente si ricorderanno di un attaccante argentino arrivato a nel 2007, soprannominato 'El Bati': di Batistuta, però, Joaquin Larrivey dimostrò di avere soltanto l'acconciatura e non le doti da bomber di razza.

Connazionale dell'ex , Larrivey giocò in Sardegna in tre periodi diversi lasciando pochissime tracce: una è la tripletta rifilata al al 'San Paolo' in un pirotecnico 6-3 in favore degli azzurri risalente al 9 marzo 2012.

Poi una discreta carriera in tra e Vigo, oltre che in , Emirati e : nel 2019 il ritorno in Sudamerica tra le fila del Cerro Porteño, da quest'anno invece è un giocatore dell'Universidad de Chile.

L'impatto con la nuova realtà è stato devastante, certificato dal primo posto nella classifica marcatori con 12 reti all'attivo dopo 14 partite del torneo di Apertura: staccati Cristian Palacios e Luciano Aued, entrambi fermi a quota 9.

Una rinascita in piena regola, considerato che Larrivey ha compiuto 36 anni lo scorso 20 agosto: altro che viale del tramonto, per lui solo attestati di stima nonostante la distanza della sua squadra (quarta) dalla vetta sia di otto lunghezze.

Magari non sarà come Batistuta, ma Larrivey può godersi il suo personale posto al sole in : conquista che, ad un'età del genere, non era affatto scontata.