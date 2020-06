Riparte la Serie B: in campo dal 17 giugno, finale playoff il 20 agosto

Il 17 giugno è la data fissata per la ripresa della Serie B. Si ripartirà da Ascoli-Cremonese e si chiuderà il 20 agosto con la finale playoff.

La ripresa del campionato di Serie B era già stata annunciata lo scorso 28 maggio, quando era stata stabilita la ripartenza della , adesso però c’è un’importante ufficialità: quella legata alla calendarizzazione degli eventi ancora da disputare per portare il torneo alla sua naturale conclusione.

Nel corso dell’Assemblea di Lega B, che si è tenuta in videoconferenza, sono state stilate le date del calendario, comprese quelle di playoff e playout.

La Serie B tornerà ufficialmente in campo il prossimo 17 giugno, quando verrà disputato il recupero della gara valida per il 25° turno - (il match fu rinviato a metà febbraio a causa dell’emergenza Coronavirus), mentre è stato programmato per il weekend del 21 giugno lo svolgimento del 29° turno.

L’ultima giornata della regular season si disputerà il primo agosto e nel frattempo saranno tre i turni infrasettimanali in programma: il 30 giugno, il 14 luglio ed il 28 luglio.

Subito dopo la conclusione della regular season, partiranno i playoff che disputeranno tra il 4 ed il 20 agosto (data quindi di chiusura del torneo), mentre i playout si giocheranno tra il 7 ed il 14 agosto.

Come confermato dalla Lega B, nel corso dell’Assemblea è stato anche stabilito il via libera alle cinque sostituzioni per squadra che andranno distribuite in un massimo di tre momenti nel corso delle gare.

Gli orari dei calci d’inizio delle gare verranno resi noti in seguito, ma è già stato comunicato che si giocheranno in orari pre serali e serali.