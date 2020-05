Riparte la Bundesliga, caccia alla Scarpa d'Oro: Lewandowski insegue Immobile

Lewandowski potrebbe sfruttare la ripartenza anticipata della Bundesliga per scavalcare Immobile nella classifica della Scarpa d'Oro.

Il grande calcio torna in campo questo week-end con la . Ripartenza anticipata rispetto agli altri campionati top europei e che potrebbe incidere anche sulla corsa alla Scarpa d'Oro.

Attualmente infatti al secondo posto c'è proprio Robert Lewandowski, bomber del che insegue il 'nostro' Ciro Immobile a soli quattro punti di distanza grazie ai 25 goal realizzati fin qui.

CLASSIFICA SCARPA D'ORO

Ciro Immobile punti 54 Robert Lewandowski punti 50 Cristiano Ronaldo punti 42 Haaland punti 42 Werner punti 42 Vardy punti 38 Messi punti 38 Aubameyang punti 34 Lukaku punti 34 Joao Pedro punti 32 Mbappé punti 32 Aguero punti 32

E così, mentre resta da capire se e quando tornerà in campo anche la , l'attaccante polacco potrebbe approfittare della situazione per tentare il sorpasso in vetta. A Lewandowski infatti basteranno due goal per agganciare Immobile e tre per superarlo.

Il polacco avrà a disposizione ancora nove giornate di Bundesliga per tentare di vincere la Scarpa d'Oro mentre, in caso di ripresa, Immobile potrà contare su ben 12 partite di Serie A.

Sorpasso quello nella classifica della Scarpa d'Oro che rischia peraltro di subire anche Cristiano Ronaldo, attualmente terzo ma alla pari con Timo Werner del (21 goal) e Erling Haaland. Messi invece è solo settimo alla pari con Vardy.

Sono infine ormai definitivamente tagliati fuori tutti i giocatori della , campionato che si è chiuso con l'assegnazione del titolo al .