Rinnovo di Gattuso imminente, il Napoli conferma: "Accordo su tutto"

Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha evidenziato come a breve sarà ufficiale il prolungamento di contratto del tecnico azzurro.

Le indiscrezioni degli ultimi giorni trovano conferma. Rino Gattuso verrà blindato dal , deciso a continuare a lungo con l'attuale allenatore. Attualmente l'ex allenatore del è sotto contratto fino al 2021, ma questo verrà prolungato prima di Natale.

Si parla di un biennale fino al 2023 per Gattuso, subentrato al posto del vecchio maestro Ancelotti 2019, dopo una prima parte di stagione da dimenticare. Sotto la sua guida in bacheca la Coppa e un gran bel gioco messo in mostra nel corso del 2020.

Il ds del Napoli, Giuntoli, ha confermato a Sky Sport l'imminente rinnovo di Gattuso:

"So che gli avvocati si stanno scambiando le carte, noi siamo d'accordo. In settimana sono arrivati i contratti, li stanno valutando gli avvocati. Non credo che ci saranno problemi".

Giuntoli ha poi parlato proprio della differenza tra Gattuso e il suo predecessore Ancelotti:

"Rino ha il suo credo e le sue certezze, nel quotidiano è più agitato di Carlo. Sono personalità diverse ma due grandi professionisti. Le prestazioni contro Milan e ? L'allenatore ha spiegato molto ben cosa è accaduto, siamo d'accordo con lui. Contro il Milan la squadra è stata poco umile, contro la Roma invece la cattiveria c'è stata e i risultati si sono visti".

Vincitore della nella scorsa annata, il Napoli punta a confermarsi nella competizione e magari vincere ed . Tra gli obiettivi anche il ritorno ai gironi di e il successo nella che vedrà gli azzurri sfidare ancora una volta la dell'amico Pirlo.