Il mancato rinnovo, l'ansia, gli allenamenti saltati: il Lecce ritrova Falco

Filippo Falco è tornato ad allenarsi dopo aver saltato 3 sedute, presentando un certificato medico per ansia: c'entra il mancato rinnovo col Lecce.

Caso rientrato al . Filippo Falco, uno degli uomini di maggiore qualità della rosa a disposizione di Corini, è tornato ad allenarsi dopo giorni difficili.

A ricostruire la vicenda è la 'Gazzetta dello Sport', spiegando come il fantasista abbia saltato ben tre sedute agli ordini del tecnico dei salentini causa... ansia.

Già, perchè Falco avrebbe motivato l'assenza con un certificato medico che appurava lo stato ansioso in cui versava il ragazzo e prevedeva per lui 7 giorni di riposo: ecco perchè, allenarsi in queste condizioni, gli risultava impossibile.

Alla base dei forfait di Falco, sempre secondo quanto racconta la 'rosea', vi sarebbe un umore sotto i tacchi per il mancato rinnovo e adeguamento del contratto col Lecce in scadenza nel 2022: il dg Pantaleo Corvino, infatti, avrebbe proposto cifre non ritenute soddisfacenti. Smaltita l'amarezza, il gioiello giallorosso è tornato in campo.