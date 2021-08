Rinforzo in difesa per la Fiorentina: ufficiale il ritorno di Nastasic

La Fiorentina accoglie l’elemento che andrà a sostituire German Pezzella nel suo reparto arretrato. E’ ufficiale il ritorno di Nastasic.

A nove anni di distanza dalla sua prima ed unica stagione in viola, Matija Nastasic torna ad essere un giocatore della Fiorentina.

Il club gigliato ha annunciato attraverso un ‘Tweet criptico’ l’arrivo del difensore serbo dallo Schalke 04 che, nel reparto difensivo a disposizione di Vincenzo Italiano, va a prendere il posto di German Pezzella (l’ex capitano viola si è accasato al Betis).

Si chiude quindi un’operazione che era data da settimane come definita. Inizialmente sembrava che Nastasic potesse il sostituto di Nikola Milenkovic, ma in realtà, a seguito del rinnovo di quest’ultimo, i due compagni nella Nazionale serba si ritroveranno proprio in riva all’Arno per giocare insieme.

Classe 1993, Nastasic si è rivelato al grande calcio nella stagione 2011-2012. Dopo un’ottima annata con la Fiorentina infatti, si guadagnò l’approdo al Manchester City a fronte di un esborso da 16 milioni di euro più il cartellino di Stefan Savic.

Spesso frenato dagli infortuni nel corso degli ultimi anni, è reduce da una lunga parentesi durata sei anni e mezzo vissuta allo Schalke 04.