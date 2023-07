Rinforzo in difesa per il Sassuolo: arriva Viti dal Nizza

Il difensore torna in Italia dopo una sola stagione al Nizza, giocherà col Sassuolo: prestito e diritto di riscatto.

In attesa dell'ufficialità di Boloca, erede designato di Frattesi ceduto all'Inter, il Sassuolo batte un colpo anche in difesa assicurandosi Mattia Viti.

Il centrale classe 2002 arriva in prestito con diritto di riscatto dal Nizza, club in cui si era trasferito solo un anno fa e con cui ha collezionato appena 9 presenze nella scorsa stagione.

Viti è cresciuto nel settore giovanile dell'Empoli, che lo aveva ceduto al Nizza per 13 milioni di euro. L'esperienza in Francia però non è stata delle più fortunate.

Già nel giro della Nazionale Under 21, Viti proverà a rilanciarsi a Sassuolo. Mezzi ed età sono decisamente dalla sua parte.