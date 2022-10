La rinascita di Brahim Diaz: il goal alla Juventus può svoltare la sua stagione

Un goal d'autore che rischia di cambiare una stagione partita a rilento: Brahim Diaz si ricandida per l'undici titolare del Milan, De Ketelaere trema.

L'ultima presenza nell'undici titolare risaliva allo scorso 14 settembre in Milan-Dinamo Zagabria, mentre in campionato mancava addirittura dal 30 agosto al 'Mapei Stadium', nel periodo di adattamento al calcio italiano di Charles De Ketelaere: la Juventus evidentemente porta bene a Brahim Diaz, ancora una volta protagonista contro i bianconeri.

Suo il goal del definitivo 2-0 del Milan con una bella discesa conclusa con un piazzato che ha piegato le mani di Szczesny: un mix di forza, resistenza (agli attacchi di Bonucci e Milik) e tecnica, con tanto di maglietta mostrata al mondo come fece Lionel Messi al 'Bernabeu' in una celebre esultanza di qualche anno fa.

Al 65' si è palesato l'avvicendamento con De Ketelaere, stavolta quanto mai dolce: proprio il belga deve ora guardarsi le spalle dalla risalita dell'ex Manchester City, tornato a segno a due mesi dal goal all'Udinese alla prima giornata (che aveva interrotto un digiuno realizzativo durato quasi un anno).

"Io gioco dove il mister mi mette - le parole di Brahim Diaz nel dopogara - e di certo non ho mai giocato così aperto. I compagni, scherzando, mi hanno detto che contro la Juventus dovrei giocare sempre: è una grande squadra e, farle goal, è sempre bello. Soprattutto a San Siro".

Il trequartista di Malaga, infatti, fu decisivo anche nello 0-3 dell'Allianz Stadium della stagione 2020/2021: in quell'occasione andò a segno pure Fikayo Tomori, altro marcatore del match di ieri che quando vede il bianconero si scatena.

Pioli, insomma, può sorridere per una sana concorrenza sulla trequarti: se De Ketelaere deve ancora trovare il primo goal in maglia rossonera, Brahim Diaz si è sbloccato da un pezzo. E prepara il sorpasso nelle gerarchie interne: per 'apparecchiare' il riscatto dal Real Madrid fissato a 22 milioni che, fino a qualche giorno fa, appariva tutt'altro che scontato.