'Giallo' sul rigore in Atalanta-Spezia: errore di Zapata, ripetizione e goal

Episodio curioso in Atalanta-Spezia, sfida che apre la 13ª giornata di Serie A. Protagonista Duvan Zapata, prima in senso negativo e poi positivo.

Nel corso del primo tempo, il direttore di gara decreta un rigore a favore dei bergamaschi, per tocco di mano di Sala sul conclusione di Maehle, dal dischetto si presenza il colombiano che, con una conclusione abbastanza centrale, si fa ipnotizzare da Provedel.

I giocatori dello Spezia festeggiano, ma la loro gioia dura poco. Nei secondi successivi infatti, l'arbitro ferma la battuta di un calcio d'angolo per l'Atalanta e decide di far ripetere il rigore. Le immagini non chiariscono, se si trattati di una decisione dovuta all'ingresso dei giocatori dello Spezia in area prima della battuta o dovuta alla mancanza di un piede sulla ,linea da parte di Provedel.



Sta di fatto che Zapata ha una seconda opportunità e, stavolta, non se la fa scappare. Sulle ali dell'entusiasmo, l'Atalanta chiude il primo tempo sul 3-1 grazie al secondo goal di giornata di Pasalic.

L'articolo prosegue qui sotto

Un episodio simile era accaduto in Champions League, nella sfida tra Juventus e Zenit. Dybala, come Zapata dopo di lui ha prima sbagliato e poi segnato il rigore.