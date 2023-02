Rigore per il Monza al 97': Stankovic lascia il campo in lacrime

Il tecnico della Sampdoria abbandona il campo in lacrime ancor prima della trasformazione di Pessina: vittoria sfumata sul più bello.

Slitta l'appuntamento col ritorno alla vittoria per la Sampdoria, ora a -8 dal quart'ultimo posto occupato dallo Spezia: blucerchiati raggiunti sul 2-2 al 99' dal Monza, che ha evitato la sconfitta casalinga grazie ad un rigore realizzato da Matteo Pessina.

Penalty concesso da Chiffi al 97' per una evidente 'cintura' in area di Murru ai danni di Petagna: inutili le proteste doriane, col direttore di gara che si è mostrato irremovibile nella sua decisione.

Un colpo troppo duro da assorbire anche per un guerriero come Dejan Stankovic: il tecnico serbo, come riportato da DAZN, non è riuscito a trattenere le lacrime dettate per la frustazione generata dall'ennesima delusione e ha abbandonato il campo addirittura qualche secondo prima dell'esecuzione di Pessina dagli undici metri. Lacrime che non hanno risparmiato nemmeno alcuni giocatori come Djuricic, Augello e Amione. Nessun tesserato della Sampdoria, peraltro, rilascerà dichiarazioni nel post-partita.

Troppo forte lo sconforto per un risultato che consente ai liguri di compiere un piccolissimo passo avanti in classifica, comunque ancora fortemente deficitaria. Con, sullo sfondo, le problematiche societarie che non lasciano dormire sonni tranquilli alla tifoseria.

Particolarmente complicato il prossimo impegno della Sampdoria in campionato: lunedì 13 ospiterà al 'Ferraris' l'Inter, col vento in poppa dopo il derby vinto grazie ad uno spunto aereo di Lautaro.