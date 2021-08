Il rifiuto, poi l'ok: Radja Nainggolan verso il Belgio, all'Anversa

Il centrocampista belga ha deciso di giocare in Belgio, dopo il rifiuto delle scorse ore: vestirà la maglia dell'Anversa.

Sembrava aver rifiutato, e invece Radja Nainggolan alla fine si è deciso: giocherà in Belgio. Nella giornata di ieri era arrivato il "No" al trasferimento in massima serie belga, in attesa di un club in Italia, ma nelle ultime ore è tornato sui suoi passi.

Il centrocampista, svincolatosi dall'Inter negli scorsi giorni, sembrava a un passo dal ritorno al Cagliari a inizio estate, ma poi si erano aperte diverse possibilità per un suo traferimento sempre in Serie A: la sua prossima destinazione sarà l'Anversa.

Ritorna così in Belgio, come riporta Sky Sport, sua terra natale, da dove tutto è iniziato: lui, cresciuto nelle giovanili del Beerschot, si era poi trasferito in Italia al Piacenza, dando il via alla fortunata carriera che lo ha visto protagonista con le maglie di Roma e Inter, oltre a quella rossoblù.

Nelle prossime ore potrebbe arrivare la firma che lo legherà all'Anversa, attualmente impegnato nei Playoff di Europa League, salutando così il Paese che calcisticamente gli ha dato tanto e che lo ha visto crescere come uomo e come professionista.