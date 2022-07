Riecco i campioni d'Italia: il Milan inizia il raduno precampionato

La rosa di Pioli, senza i nazionali e con alcuni Primavera, si ritrova a Milanello. Sabato 16 luglio la prima amichevole in casa del Colonia.

Dal 22 maggio, il giorno del trionfo di Reggio Emilia, è trascorso un mese e mezzo. I guizzi di Leão e le reti di Giroud sono ancora impresse negli occhi di tutti, ma rappresentano già il passato: da oggi inizia ufficialmente la nuova stagione del Milan, che si raduna a Milanello per dare il via al proprio precampionato.

"Ritrovo alle 10.00 del mattino - è il programma delineato dal club rossonero - e tutti in campo alle 11.00 per la ripresa dei lavori in vista della nuova Serie A che prenderà ufficialmente il via il prossimo 13 agosto con la sfida casalinga contro l'Udinese alle 18.30. L'allenamento si svolgerà sul campo 6, quello esterno, per permettere ai tifosi presenti di assistere alla prima seduta stagionale".

Pochi i presenti e tanti gli assenti, come sempre in questi casi. Non ci saranno i nazionali, naturalmente: da Maignan a Florenzi, passando per Leão. Hanno giocato fino a giugno inoltrato, tra amichevoli e Nations League, e necessitano di qualche settimana di riposo in più rispetto ai compagni: si aggregheranno soltanto in un secondo momento, verso la metà del mese.

Tra rientri dai prestiti (Leo Duarte e Caldara), qualche elemento della Primavera rossonera e pure Simon Kjaer, sarà presente anche Yacine Adli: il Milan lo ha acquistato un anno fa dal Bordeaux, lo ha lasciato in Francia altri 12 mesi e ora è pronto a vederlo all'opera da vicino. Discorso diverso per Divock Origi, che inizierà il proprio precampionato martedì.

Volti davvero nuovi? Solo il francese e il belga, al momento. In attesa di capire che cosa proporrà il mercato nelle prossime settimane. Da Asensio a Ziyech, da De Ketelaere alla clamorosa suggestione Dybala, passando per Noa Lang, il reparto da rafforzare maggiormente è quello della trequarti. Senza dimenticare il centrocampo, orfano di Kessie, e magari una puntellata alla difesa, che ha perso Romagnoli.

Tra poco meno di 20 giorni, il 23 luglio, via al ritiro precampionato di Klagenfurt. La prima amichevole della formazione di Pioli è però in programma prima di partire per l'Austria: sabato 16 i rossoneri voleranno a Colonia per affrontare i padroni di casa, settimi nella scorsa Bundesliga.